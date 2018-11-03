Afgan hükümeti ile Taliban, Moskova'da görüşecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani’nin, Moskova’da düzenlenecek ve Taliban’ı temsil edecek bir heyetin de katılacağı barış görüşmelerine kendi temsilcilerini göndermeyi kabul ettiğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin Moskova'da düzenlenecek ve Taliban temsilcilerinin de yer alacağı barış görüşmelerine heyet göndermeyi kabul ettiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, 9 Kasım'da Moskova'da düzenleneceği kesinleşen barış görüşmeleri için, "Bu, Taliban'ın Doha'daki siyasi bürosundan bir heyetin katılacağı ilk üst düzey uluslararası toplantı olacak" denildi.

PEK ÇOK ÜLKEDEN TEMSİLCİ KATILACAK

Sputnik'in haberine göre, Rusya Dışişleri ayrıca, Hindistan, İran, Pakistan, Çin, ABD ve eski Sovyet cumhuriyetleri Türkmenistan ve Kazakistan'ın da dahil olduğu pek çok ülkenin temsilcilerinin de görüşmeye davet edildiğini duyurdu.

Görüşmenin açılışını Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un yapacağı kaydedilen açıklamada ayrıca, "Rus tarafı, Afganistan'da siyasal çözümden başka bir ihtimal olmadığı şeklindeki pozisyonunu teyit eder" denildi.

Rusya ağustos ayında barış görüşmeleri düzenlenmesini önermiş ve 12 ülkeyle Taliban temsilcilerini bir sonraki ay Moskova'da toplanmaya davet etmişti. Fakat Afgan hükümeti görüşmeye yanaşmamıştı.

