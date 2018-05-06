Afgan güçleri, Kohistan'ı Taliban'dan geri aldı

Afgan güçlerinin, hava saldırılarının da desteğiyle Bedehşan'ın kuzeyindeki Kohistan'ı Taliban'dan geri aldığı bildiriliyor.

Afganistan'ın Bedehşan bölgesinde bulunan Kohistan geçtiğimiz hafta tamamen Taliban kontrolüne geçmişti.

Yerel polis sözcüsü Sanullah Ruhani, ordu ve polis güçlerinin hava desteğiyle birlikte Kohistan'ı geri aldığını duyurdu.

Taliban üyelerinin Teşkan'da da yenilgiye uğradığı, ordunun bazı kontrol noktalarını geri aldığı belirtiliyor.

Ruhani, "Taliban ağır kayıp verdi, ancak telekomünikasyon sistemi zayıf olduğu için ölenlerin tam sayısını henüz bilmiyoruz" diye konuştu.

Havaların ısınmasıyla birlikte Taliban saldırılarında büyük artış yaşanıyor.