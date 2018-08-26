Afgan Devlet Başkanı, kabineden istifaları reddetti

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, dün istifalarını sunan Savunma ve İçişleri bakanlarının istifalarını reddetti.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, dün istifalarını sunan Savunma Bakanı Tarık Şah Behrami, İçişleri Bakanı Veis Barmak ve Milli Güvenlik Başkanı Mahsum Stanekzey'in istifalarını reddetti.

Hükümet sözcüsü Harun Çakansuri, Başkan Gani'nin üç yetkiliden görevlerine devam etmelerini ve "ülkedeki güvenlik durumunun iyileştirilmesi için çalışmalarını" istediğini açıkladı.

İstifalar ülkeyi haftalardır sarsan Taliban ve IŞİD saldırılarınına ardından gelmişti. Geçtiğimiz günlerde Başkanlık Sarayı'na yapılan saldırının ardından ise açık bir güvenlik zafiyeti olduğu ve güvenlik stratejisi konusunda reforma ihtiyaç duyulduğu yorumları yapılmıştı.

Yetkililer, 20 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde saldırıların süreceğini düşünüyor.

IŞİD'İN AFGANİSTAN SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ

Ülkede güvenlik güçleriyle cihatçı gruplar arasındaki çatışmalar ise sürüyor.

Cumartesi günü IŞİD mevzilerine düzenlenen hava saldırılarında IŞİD'in Afganistan sorumlusunun öldürüldüğünü duyuruldu.

Afganistan'ın doğusunda Pakistan sınırına yakın Nangarhar vilayetinde düzenlenen operasyonda IŞİD Afganistan'daki sorumlularından Ebu Saad Erhabi'nin yanı sıra 10 müridinin de öldüğü bildirildi.

Erhabi, IŞİD'in son yıllarda öldürülen dördüncü Afgan lideri oldu.