Afgan çocukların yarısı eğitime katılamıyor

ABD müdahalesi ve Taliban kontrolü altındaki Afganistan’da Birleşmiş Milletler raporlarına göre çocukların yarısı eğitim hakkına erişemiyor. Savaş ve yoksulluk altında eğitim görenlerin ise risk altında bulunduğu belirtiliyor.

Yaşları yedi ile on yedi arasında değişen 3,7 milyon çocuğun eğitim hakkına erişemediği Afganistan’da bu sayının yüzde 60’ını kız çocukları oluşturuyor. Taşralarda yüzde 85’e çıkan bu oran, Taliban’ın ortaya çıktığı son 30 yılda giderek artıyor. Savaş ve yoksulluk altında yaşamsal faaliyetlerini yerine getirmekte dahi zorlanan Afgan halkı, Taliban ve ABD kuvvetleri gölgesinde eğitim hakkına ulaşabilmek için adeta mücadele veriyor.

SAVAŞ, GERİCİLİK, YOKSULLUK ÇEMBERİ

Mevcut okullarda öğrenim gören çocukların ancak yüzde 85’inin eğitimini tamamlayabildiğini belirtilen rapora göre şu anda okulu bırakma riski taşıyan çocuk sayısı 300 bin. Sadece geçen hafta 20’den fazla okulu kapatan Taliban’ın bu kararının 11 binden fazla çocuğu etkilediği tahmin ediliyor.

Savaş ve yoksulluk tehdidi altında aldıkları eğitimin pedagojik boyutu da tartışılan çocukların geleceği için durumu saptayan raporlardan fazlasının gerektiği vurgulanıyor.

Afganistan, Sovyetler Birliği’nin çözülmesinin ardından ABD’nin “yeşil kuşak” projesi ile yükselen radikal islamcı örgütlerin hakimiyeti altına girmişti. Bugün ise ABD müdahalesi ile Taliban arasında sıkışan halk, yaşamını insani yardımlarla sürdürüyor.