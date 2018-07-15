AfD'li milletvekili Türk futbolcuları hedef aldı

Almanya için Alternatif (AfD) adlı aşırı sağcı partinin milletvekili Martin Hohmann, Alman milli takımındaki Türkiye kökenli oyuncuları hedef aldı. Alman milli takımında oynayan futbolcular İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'in Tayyip Erdoğan'la fotoğraf çektirmesine gönderme yapan Hohmann, "Sahada Osmanlı politikacılarıyla selfie istemiyorum" dedi.

Hohmann, önceki gün sosyal medyadan, "Gelecek dünya kupası için sahada kurbağa, gri forma ve Osmanlı politikacılarıyla selfie istemiyorum. Ülkemiz için kalpten futbol oynayan gerçek bir Alman milli takımı istiyorum" yorumunu paylaştı.

Açıklamaya tepki gösteren eski Yeşiller Partisi Milletvekili Özcan Mutlu, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

”Para birimi avroya karşı kurulan ve öncelikli olarak Avrupa politikalarını eleştiren AfD partisi bu hesap tutmayınca ağırlıklı olarak İslam düşmanlığı ve mülteci düşmanlığında puan kazanmak için çalıştı. Herhalde bu yeterli bulunmadı ki artık açık ve net bir şekilde Türk düşmanlığına başladı. Bunun çok tehlikeli olduğunun kanaatindeyim. Hem İslam hem de Türk düşmanlığı yapan bu parti ırkçılığın ve nazizmin yayılmasını sağlayacaktır. Bu sebepten tüm demokratlar, özellikle Türkiyeli göçmenlerin çok dikkatli ve duyarlı olması şart.”