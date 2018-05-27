AfD'den Berlin'de faşist gövde gösterisi

Faşist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi, bugün Berlin'de ''Almanya'nın Geleceği'' adına bir miting düzenleyecek.

Alman parlementosunda ana muhalefet konumundaki faşist Almanya İçin Alternatif (AfD) partisi, bugün Berlin'de ''Almanya'nın Geleceği'' adına bir miting düzenliyor.

Diğer eyaletlerden Berlin'e gelecek AfD taraftarlarının, sığınmacı ve göçmen karşıtı bir söylemle hareket edeceği açıklandı.

''Merkel gitmeli'' sloganının da sıkça kullanılacağı belirtilirken, AfD Rheinland-Pfalz eyalet teşkilatı ilk 30 katılımcıya 50 avro para hediyesi verileceğini açıkladı.

Saat 12:00'de Brandenburger Tor'da başlayacağı açıklanan mitingde, parti yöneticileri Jörg Meuthen ve Alexander Gauland'ın konuşacağı bildirildi.

ANTİFAŞİST BLOK: NEFRETİ DURDURUN! AfD'Yİ DURDURUN!

AfD'nin ''Almanya'nın Geleceği'' mitingine karşı, antifaşist blok da hazırlık yaptığını açıkladı.

Haber portalı Indymedia'nın haberine göre, antifaşistlerin ''AfD'yi yaratıcı şekilde karşılamak'' için hazırlık içinde olduğu bildirildi.

''Nefreti Durdur! AfD'yi Durdur!'' şiarı altında hareket eden 13 ayrı inisiyatif, AfD'nin Berlin sokaklarını kullanmasını engellemeye kararlı olduğunu kamuoyuna deklare etti.

Antifaşist blok içerisinde çok sayıda aydın, sanatçı, sendika, siyasi parti ve demokratik kitle örgütü yer alıyor. Türkiye Komünist Partisi (TKP) Berlin Örgütü de sosyal medya hesabından AfD protestosunda aktif olarak yer alacağını açıkladı.

Antifaşist bloğun AfD'nin mitingini engelleme girişimine karşı polisin sert önlem alacağı, diğer eyaletlerden iki bin polisin Berlin'e kaydırıldığı kaydedildi.