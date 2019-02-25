Ada halkı ABD üssüne ‘hayır’ dedi, Japon hükümeti görmezden geliyor

Japonya’nın Okinawa Adası’nda yapılan referandumda halk ABD üssünün başka bir bölgeye taşınması kararına da ‘hayır’ dedi. Ancak Japonya hükümeti bağlayıcı olmayan referandum kararına uymayacağını belirtiyor.

Japonya’nın Okinawa Adası halkı ABD üssünü istemiyor. Adada ABD deniz piyadelerine ait Futenma Hava Üssü'nün yerinin değiştirilmesini öngören proje için yapılan referandumda halk yüzde 72,2 ile "hayır" oyu verdi. Ancak Japonya hükümeti Okinawa halkının kararını dikkate almak istemiyor.

Okinawa Adası’nda ABD üssünün yerinin değiştirilmesini öngören proje için yapılan referanduma seçmenlerin yüzde 52’si katıldı. Referanduma katılanlardan yüzde 72,2’si “hayır” oyu verirken, “evet” diyenlerin oranı ise yüzde 19’da kaldı. Referanduma katılanların yüzde 8,7'si ise oy pusulasına sonradan eklenen "hiçbiri" seçeneğini işaretledi.

Yeni ABD üssünün yoğun nüfuslu Futenma’dan nüfusun daha seyrek olduğu Henoko adlı balıkçı köyüne taşınması planlanıyor. Ancak halk üssün ekosisteme zarar vereceğini ve güvenlik sorunu yaratacağını vurgulayarak projeye karşı çıkıyor. Uzun süredir ABD üssünün kapatılması için eylemler yapan ada halkı, hava üssünün yeni yerine taşınmasına da karşı çıktığını referandumla göstermiş oldu.

Ancak Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin yerel referandumda alınan kararı görmezden gelmeye hazırlandığı belirtiliyor.

Japon hükümeti bölgedeki ABD askeri varlığının ülkenin potansiyel düşmanlara karşı “caydırıcılık kapasitesini” artırdığı iddiasında. Oysa ada halkı Japonya’da bulunan 54 bin ABD askerinin yarısının konuşlandığı Okinawa’da güvenliği ABD askerlerinin tehdit ettiğini ve hükümetin adaya zor yoluyla ABD üssünü dayattığını belirtiyor.

Üssün taşınmasına dair yürütülen tartışmalar, 1995 yılında 12 yaşındaki bir Japon kızın üç ABD askerinin tecavüzüne uğraması sonrası başlamıştı.

2016’nın Mayıs ayında, 20 yaşında bir Japon kadının, üste çalışan eski bir Amerikan deniz piyadesi tarafından tecavüze uğrayıp öldürülmesi de halkın büyük tepkisine yol açmış, düzenlenen eylemlere dönemin Okinawa Valisi Takeshi Onaga da destek vermişti.

2017 yılının Kasım ayındaysa bir ABD askerinin alkollü halde araç kullanarak kazaya karışması, kaza sonrası bir Japon vatandaşının hayatını kaybetmesinden sonra da ordu tarafından geçici alkol yasağı kararı alınmıştı.

Üssün taşınmasının planlandığı Henoko köyünde ise hemen her gün protesto gösterileri düzenleniyor.

