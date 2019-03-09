AB'nin koşullu Brexit teklifine Başbakan May'in partisinden ret

İngiltere'de Başbakan Theresa May’in partisi Muhafazakar Parti'den yapılan açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) İngiltere’nin Gümrük Birliği’nden tek taraflı olarak çıkabileceği, ancak Kuzey İrlanda ile İrlanda arasında fiziki sınır bulunmaması yönündeki koşullu önerisinin reddedileceği belirtildi.

İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılma sürecini düzenleyen Brexit anlaşmasının parlamento tarafından yeniden oylanmasına günler kala, Londra'dan uzlaşmaya varılamadığına yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Başbakan Theresa May’in partisinden yapılan açıklamada, Brexit sorununa çözüm için AB’nin sunduğu önerinin kabul edilemeyeceği belirtildi. Muhafazakar Parti Genel Sekreteri Brandon Lewis, AB’nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier’in önerisinin kabul edilemeyeceğini açıkladı. Lewis, “Birleşik Krallık’ın bütünlüğünü tehlikeye sokacak hiçbir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini” belirtti.

Bugün AB'nin Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier tarafından yapılan açıklamada İngiltere'ye Brexit sonrasında Gümrük Birliği'nden tek taraflı olarak çıkma hakkı tanınabileceğini ancak, İrlanda ile Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır uygulanmaması önerilmişti.

BREXIT SÜRECİNDE NE OLMUŞTU?

İngiliz Parlamentosu, Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı Brexit anlaşmasını 15 Ocak'ta yapılan oylamada ezici çoğunlukla reddetmişti. Parlamentonun anlaşmada değiştirilmesini talep ettiği "tedbir maddesi", İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına Brexit'in ardından fiziki sınır girmemesi için formüle edilmişti.

May, bu maddeye ya bir zaman tahdidi getirmeye ya da İngiltere'nin bu maddenin işlerliğine tek yanlı son vermesini sağlayacak bir mekanizma kurulmasına çalışıyor ancak AB tarafı buna sıcak yaklaşmıyor.

Tedbir maddesi, İngiltere'nin AB ile kapsamlı ticaret anlaşması imzalayana dek Gümrük Birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da buna ilaveten bir dizi farklı AB kuralına tabi olmasını öngörüyor. May'in revize edilmiş Brexit anlaşmasını 12 Mart'ta parlamentoya sunması bekleniyor. Anlaşmanın reddedilmesi halinde 13 Mart'ta "anlaşmasız ayrılık" seçeneği milletvekillerinin onayına sunulacak. Bunun da reddedilmesi halinde milletvekilleri 14 Mart'ta "Brexit’in ertelenmesi" seçeneğini oylayacak.

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oy oranı ile AB'den ayrılma kararı almıştı.