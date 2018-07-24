AB'nin göçmen politikası sonucu: Akdeniz'de ölen göçmen sayısı arttı

Libya'dan Avrupa'ya ulaşabilen göçmen sayısında bu yıl gözle görülür bir azalma yaşandığı belirtilirken, bunun başlıca nedenlerinin Akdeniz'de kurtarma botlarının azalması ve İtalya'nın göçmen karşıtı politikaları olduğu ifade ediliyor.

Avrupa'ya göçmen akışında bu yıl ciddi bir azalma yaşandığı belirtiliyor.

Geçen ay Orta Akdeniz'de kurtarma operasyonlarının 2015-2017 arası yüzde 95 olan başarı oranının son dönemde yüzde 45'e kadar düştüğü, bunun son dört yılın en düşük oranı olduğu aktarılırken, göçmenlerin büyük kısmının yakalanıp Kuzey Afrika'ya geri götürüldüğü ve ölenlerin sayısının çok yüksek seviyelerde olduğu ifade ediliyor.

Uluslararası Göç Örgütü'ne göre Haziran ayında 564 göçmen yaşamını yitirdi. Bu sayı, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin yüzde 7'sine tekabül ederken, bunun 2015'ten bu yana en yüksek oran olduğuna dikkat çekiliyor. Geçen yıl yüzde 2,1 olan ölüm oranınınsa bu yıl yüzde 3,4'e çıktığı bildirildi.

Bazı uzmanlar, Avrupa'ya göçün 2016 yılında Avrupa Birliği ve Türkiye'nin sınırları kapama konusunda anlaşmaya varmasından bu yana dönüşüm gösterdiğine işaret ediyor.

Birçok göçmenin son zamanlarda Libyalı devriye teknelerinden kaçamadığı ve Libya kıyılarına geri götürüldüğü söyleniyor.

Avrupa Birliği'nin Libya devriyesiyle ortak hareket etmesinin göçmen sayısında düşüşte etkili olduğu savunuluyor.

Göçmenleri karşılamada şu ana kadar İtalya'nın başrol oynadığı hatırlatılırken, göçmen karşıtı sağcı hükümetin başa geçmesinin göçmen sayısının azalmasında etkili olduğu, Avrupa Birliği'ninse bu konuda "basiretsizlik gösterdiği" vurgulanıyor.

İtalya'nın politikasının göçmenlerin yolunun Batı Akdeniz'e kaymasına neden olduğu, İspanya limanlarının hiç olmadığı kadar göçmen aldığı aktarılıyor. Bununla birlikte, Fas'tan yola çıkan göçmen sayısının Libya'yı geçtiği belirtiliyor.

Ölümlerin artma nedeninin sivil toplum kuruluşlarının gönderdiği kurtarma botlarının sayısında azalma yaşanması olabileceği ifade ediliyor.