AB’nin göçmen karşıtı politikaları binleri Sahra’da ölüme terk ediyor

AB’nin göçmen karşıtı politikaları, sadece Avrupa ülkelerinde değil aynı zamanda Avrupa’ya komşu olan Kuzey Afrika ülkelerinde de göçmenleri zor şartlar altında yaşamak zorunda bırakıyor. Bunun bir örneği de Avrupa’dan geri döndürülen 13 bin göçmeni Sahra Çölü’nde kaderine terk eden Cezayir.

Avrupa Birliği (AB) yalnızca sınırlarında göçmenlere karşı önlem almakla kalmıyor, aynı zamanda Kuzey Afrika ülkelerine, göçmen akışını önlemek adına baskı yapmaya devam ediyor. Mali, Gambiya, Nijer, Gine, Fildişi Sahilleri gibi ülkelerden Avrupa’ya geçmek isteyen göçmenler, Cezayir gibi Kuzey Afrika ülkeleri tarafından, AB baskısıyla engelliyor ve insanlık dışı şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Bu baskının bir örneği de Cezayir’in göçmen karşıtı sert tutumu oldu. AP’nin haberine göre, 14 aydır Orta Afrika bölgelerinden gelen göçmenlere karşı sert bir tutum içerisinde olan Cezayir yönetiminin Sahra Çölü’nde kaderine terk ettiği göçmen sayısı 13 bini buluyor.

CEZAYİR'DEN SAHRA’YA

AP ve Uluslararası Göç Örgütü’ne konuşan yerel kaynaklar, daha önce böylesi bir akının görülmediğini aktarıyor. Cezayir’in güney batısında yer alana Asamaka noktasından Sahra Çölü’ne yaya olarak zor yoluyla sınır dışı edilen göçmenler, kendilerini direkt Sahra Çölü’nün zorlu koşullarında buluyorlar.

Cezayir’in Nijer’e sınırı olan Assamaka, bu akışın gerçekleştirildiği en önemli yer.

Sahra Çölü’nde hayatta kalmanın neredeyse imkansız olduğunu belirten göçmenler, çoğu çocuk ve kadının Assamaka’dan sınır dışı edildikten kısa bir süre sonra yaşamını yitirdiğini belirtiyor.

Birleşmiş Milletler’in kendilerini bulmalarını umut ettiklerini belirten göçmenler, sınır devletler ve Avrupa Birliği tarafından kaderlerine terk ediliyorlar.

AB: CEZAYİR’İN YAPTIKLARININ FARKINDAYIZ

Göçmenler Sahra Çölü’nde çok zor doğa koşullarında, gerek silah zoruyla gerekse polis gücüyle kaderlerine terk edilmeleri uluslararası basına yansımış durumda. Duruma dair bilgi sahibi olan AB ise, duruma ilişkin “Egemen devletler uluslararası hukuka uyulduğu sürece göçmenleri sınır dışı edebilirler” dedi.