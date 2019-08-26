Abhazya’da seçim ikinci tura kaldı

Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Abhazya’da dün yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir adayın yeterli oy alamaması üzerine iki hafta sonra seçimlerin ikinci turunun yapılacağı duyuruldu. Seçim başta ABD olmak üzere NATO ülkeleri tarafından ‘gayri meşru’ ilan edildi.

Kuzey Kafkasya ülkesi Abhazya’da dün gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları bugün açıklandı. Seçim sonuçlarına göre en çok oy alan iki aday arasında gerçekleşecek olan ikinci tur iki hafta sonra 8 Eylül’de gerçekleşecek.

Yüzde 66 katılımın olduğu seçimlerde mevcut cumhurbaşkanı Raul Hacimba yüzde 23,85 oy alırken onu Alhas Kutsniya yüzde 21,97 oyla takip etti. Seçimin ikinci turu Kutsniya ve Hacimba arasında gerçekleşecek.

İSTANBUL’DA SANDIK KURULMASI TALEBİ REDDEDİLDİ

Abhazya’nın dışında Rusya’nın Moskova ve Çerkesk kentlerinde oy kullanma noktaları kurulurken Abhazya’nın İstanbul’da sandık kurulması talebi Türk yetkililer tarafından cevapsız bırakıldı.

Ülkeye seçimler için Almanya, Çin, Avusturya, Rusya, Venezuela ve Güney Osetya’dan toplam 60 kadar gözlemci giderken, Almanya hükümeti katılan gözlemcilerin resmi görevde olmadıklarını açıkladı.

ABD VE DİĞER NATO ÜYELERİNDEN SEÇİMLERE KINAMA

İngiltere, Kanada ve ABD’nin içinde bulunduğu bir grup NATO ülkesi seçimlerin gayri meşru olduğunu iddia eden bir açıklama yayımladı. Açıklamada “Gürcistan’ın Abhazya bölgesinde 25 Ağustos 2019’da Sohumi’deki fiili makamlar tarafından yapılan sözde ‘başkanlık seçimlerinin’ meşruiyetini tanımıyoruz” sözleri yer aldı.

Gürcistan ise Abhazya'daki seçimleri "sahtecilik" ve "Gürcistan’ın egemenliğine bir saldırı" olarak niteledi.

Abhazya’nın Gürcistan’dan tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesinde bu yana ülkeyi BM üyeleri arasında sadece Suriye, Rusya, Venezuela, Nikaragua ve Nauru tanıyor.