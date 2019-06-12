Abe, İran'ı ziyaret edecek

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, ABD ve İran arasındaki 'siyasi gerilimi azaltmak' amacıyla İran'a ziyarette bulunacak.

Japonya Bakanlar Kurulu Baş Sekreteri Yoşihide Suga, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin ABD ve İran arasında yaşanan "siyasi gerilimi yumuşatmak" amacıyla İran'ı üç günlüğüne ziyaret edeceğini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, basın toplantısında Abe'nin İran Devlet Başkanı Hasan Ruhani ve ve dini lider Ali Hamaney'le görüşeceğini belirten Suga, "Başbakan, ziyaret sırasında liderlere Orta Doğu'da yükselen gerilimi düşürme çağrısı yapacak" açıklamasını yaptı.

Abe'nin İran ziyareti, ABD Başkanı Donald Trump'ın Japonya ziyaretinden iki hafta sonra gerçekleşmiş olacak.

Bu, Japonya'nın 1978'den bu yana İran'a ilk resmi ziyareti olarak kayıtlara geçecek.