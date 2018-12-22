ABD'ye 'Rojava'dan gitme' diyerek imza kampanyası başlattılar

ABD’nin Suriye’den çekilme kararı sonrası Beyaz Saray’ın internet sitesinde 'Rojava’nın Yemen olmasına izin vermeyin’ başlıklı bir imza kampanyası başlatıldı. Kampanya metninde 'Başkan Trump’ı ve Kongre’yi Rojava’yı savunmak için çok geç olmadan harekete geçmeye çağırırız' denildi.

ABD’nin Suriye’den çekilmekten vazgeçmesi için Beyaz Saray’ın internet sitesinde imza kampanyası başlatıldı.

Kampanyanın başlığı “Rojava’nın Yemen olmasına izin vermeyin” oldu.

Yemen’deki savaşın baş sorumlularından olan ABD’ye "Rojava’nın Yemen’e dönüşmesine izin vermeme" çağrısı ise tepkilere neden oldu.

Gazeteci Fehim Işık Beyaz Saray'ın sitesinde başlatılan imza kampanyasını sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

İmzalarınız bekleniyor...

Tabi gelen maili onaylamanız şart.

Aksi durumda imzanızın bir anlamı yok.https://t.co/aq2RsplJbS — Fehim Işık (@Fehim_Isik) 21 Aralık 2018

19 Aralık’ta başlatılan ve şimdiye dek 2 bin 378 kişinin imzaladığı kampanya metninde şu ifadelere yer verildi:

'ABD, KAN BANYOSUNU ÖNLEYEBİLİR'

“Trump yönetimi ABD askerlerini Suriye’den çekmeyi planlıyor, tam da Türkiye’nin Afrin’deki savaş suçları belgelenirken. Türkiye Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan yakın zamanda bir konuşmasında Türkiye’nin bölgeyi işgal için saldırısının eli kulağında olduğunu söyledi. Seçilmiş temsilcilerimizden Türkiye’nin Fırat’ın doğusundaki Rojava’ya (Suriye’nin kuzeyinde Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölge) saldırısının yaratacağı vahim sonuçları önlemelerini talep ediyoruz.

ABD eğer Erdoğan’dan geri çekilmesini talep ederse bir kan banyosunu ve yüz binlerce insanın yerlerinden edilmesini önleyebilir. Türkiye’ye kendi Kürt halkıyla barış görüşmelerini yeniden başlatması ve sonu gelmeyen şiddet sarmalını durdurması konusunda baskı yapabilir. Başkan Trump’ı ve Kongre’yi Rojava’yı savunmak için çok geç olmadan harekete geçmeye çağırırız.”