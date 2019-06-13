ABD’ye giden Adalet Bakanı Gül: Yeni delil sunduk

ABD ziyareti süren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD’li mevkidaşı William Barr’a Fethullah Gülen’in iade süreciyle ilgili ‘yeni deliller’ sunduklarını söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül dün ABD’li mevkidaşı William Barr ile görüşmesinde Fethullah Gülen’in Türkiye’ye iadesi için “yeni deliller” sunduklarını söyledi.

Washington ziyareti devam eden Gül, burada AA ve TRT muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'deki temaslarının “çok verimli" geçtiğini söyledi.

Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili süreci geniş bir biçimde konuştuklarını söyleyen Gül şunları kaydetti:

"15 Temmuz darbe girişimiyle FETÖ'nün doğrudan ilişkisini ortaya koyan delilleri ve belgeleri kendileriyle paylaştık. Bu yeni ve önemli delilleri doğrudan Sayın Bakan'a ilettik. Sayın Bakan da bizzat bu konuyu takip edeceğini, süreçle bizzat ilgileneceğini ifade etti. Bu çerçevede, Türk yargısının ortaya koyduğu tüm delilleri en üst düzeyde paylaşma imkanı bulduk. Bu bakımdan süreçle ilgili önemli bir görüşmeydi. Umuyorum bu konuda beklenen gelişmeler olur."