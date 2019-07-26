ABD’nin yeni Genelkurmay Başkanı belli oldu

ABD Senatosu, ABD Kara Kuvvetleri Komutanı olan Orgeneral Mark Milley'nin yeni Genelkurmay Başkanı olmasına onay verdi.

ABD Senatosu yapılan oylamada 1 hayır oyuna karşın 89 evet oyu alan 61 yaşındaki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Mark Milley, ABD’nin yeni Genelkurmay Başkanı olacak.

Milley, Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’un görev süresinin dolmasının ardından 1 Ekim’den itibaren yeni Genelkurmay Başkanı olacak.

Milley, daha önce ABD'nin Irak ve Afganistan saldırılarında görev almıştı.

Rusya karşıtı açıklamalarıyla da gündeme gelen Milley, ABD için yeryüzündeki en büyük tehdidin Rusya olduğunu söylemişti.