ABD'nin Venezuela'ya yönelik ablukasına tepkiler

BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Bachelet, ABD’nin Venezuela’ya yönelik son yaptırımlarının milyonlarca insanın ıstırabını artıracağını söyledi. Türkiye Dışişleri ise 'ABD'nin ülkedeki Venezuela'ya ait tüm mal varlıklarını dondurması kararının, Venezuela'nın iktidar ve muhalefet temsilcileri arasında sürdürülen görüşmelerin devam ettiği dönemde açıklanmasını doğru bulmadıklarını' bildirdi.

BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı ve eski Şili cumhurbaşkanı olan Michelle Bachelet, ABD'nin Venezuela'ya yönelik son yaptırımlarının “aşırı geniş” olduğunu ve toplumun en savunmasız kesimlerini vuracağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela’ya dönük yaptırımları ABD'deki tüm Venezuela devleti varlıklarını donduruyor ve ticari işlemleri yasaklıyor.

BACHELET YAPTIRIMLARIN ETKİSİNDEN ENDİŞELİ

Bachelet "Bu hafta ABD'nin getirdiği yeni tek taraflı yaptırımlar setinin Venezuela halkının insan hakları üzerindeki potansiyel ciddi etkisi konusunda derinden endişe duyuyorum. Yaptırımlar son derece geniştir ve nüfusun en savunmasız sektörleri üzerindeki etkilerini azaltmak için yeterli önlemler içermemektedir” açıklamasında bulundu.

BM İnsan Hakları Konseyi Başkanı Bachelet, yaptırımlar hakkında "milyonlarca sıradan Venezuelalı için krizi önemli ölçüde artırması muhtemel" dedi. Öte yandan Bachelet, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve hükümetinin "rakiplerine kötü muamele ettiği" iddiasında bulundu.

TÜRKİYE: GÖRÜŞMELER SÜRERKEN DOĞRU BULMUYORUZ

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından AA'nın konuyla ilgili sorusuna verilen yazılı yanıtta ise "Venezuela iktidar ve muhalefet temsilcileri arasında, Norveç hükümetinin kolaylaştırıcılığında Barbados'ta sürdürülen, Türkiye'nin de desteklediği görüşmelerin devam ettiği dönemde, ABD tarafından Venezuela'ya yönelik kapsamlı yaptırım içeren 5 Ağustos 2019 tarihli Başkanlık Emri'nin açıklanmış olmasını doğru bulmuyoruz" denildi.

Söz konusu kararın, halihazırda ekonomik zorluklarla boğuşan Venezuela halkına zarar vermesinden ve Venezuela'da siyasi bir çözüm bulunması yönündeki girişimleri olumsuz etkilemesinden endişe duyduklarını belirten Aksoy, "Venezuela'daki sorunlara kalıcı çözüm bulunmasını teminen tüm tarafların siyasi diyalog sürecine destek sağlamaya devam etmelerinin gerektiğini bu vesileyle bir kez daha ifade etmek istiyoruz" açıklamasında bulundu.

ABD'NİN YAPTIRIMLARI NEYDİ?

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü, "ABD’de bulunan Venezuela hükümetinin mülkiyetindeki tüm mülk ve menfaatlerin ... engellendiğini ve devredilemeyeceğini, ödenemeyeceğini, ihraç edilemeyeceğini, çekilemeyeceğini veya başka şekilde ele alınamayacağını" belirten bir başkanlık kararnamesini imzaladı.

Trump’ın kararnamesiyle Venezuela'nın “herhangi bir katkı veya fon sağlama, mal veya hizmet alımı" da yasaklandı.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, yeni yaptırımların Maduro hükümetini "destekleyen herkese" uygulanabileceğini söyledi.

Bolton son yaptırımların ülkeleri ve şirketleri ya ABD ya da Venezuela ile iş yapmak arasında seçime zorlayacağını söyledi. Bolton, ABD’nin Maduro iktidarına son vermek için her aracı kullanacağını belirtti.

Venezuela Dışişleri Bakanlığı ablukayı kınadı ve Washington’u “Venezuela halkına yönelik keyfi ekonomik terörizm” ile suçladı.

ABD KUKLASI GUAIDO'DAN ALKIŞ

ABD’nin ve müttefiklerinin "geçici devlet başkanı" ilan ettikleri Juan Guaido ABD yaptırımlarını memnuniyetle karşıladı. Ablukanın "rejimle iş yapanları" cezalandırdığını savunan Guaido, Venezuela halkının sağlığını tehdit eden yaptırımların “hırsızlar ve sefaletten yararlananlar için cezalar” olduğunu ileri sürdü.

MADURO NORVEÇ'TEKİ DİYALOG TOPLANTISINI İPTAL ETTİ

Maduro, ABD'nin ablukasının ve Guaido'nun ablukayı öven sözlerinin ardından Norveç'te perşembe ve cuma günleri yapılması planlanan Venezuela hükümeti ile muhalefet arasındaki diyalog toplantısına hükümetin katılmayacağını açıkladı.