ABD’nin Venezuela temsilcisi: Türkiye ile istediğimiz işbirliğini sağlayamadık

ABD Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, Türkiye ile Venezuela konusunda istedikleri işbirliğini sağlayamadıklarını söyledi. Türkiye’nin Venezuela tutumuyla 'Latin Amerika’daki konumunun altını oyduğunu' ileri süren Abrams, ABD'nin yaptırımlar konusunu ikili görüşmelerde gündeme getireceğini kaydetti.

ABD’nin Venezuela’da darbe girişiminin özel temsilciliğine atadığı Elliott Abrams, dün Washington’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. Abrams, Türkiye ile Venezuela konusunda “istedikleri işbirliğini sağlayamadıklarını” söyledi.

Voice of America muhabiri Dorian Jones, Abrams’a “Türkiye’nin Başkan Maduro’ya desteğini sürdürmesi durumunda altın ticareti ve diğer konularda yaptırımlara uğrayıp uğramayacağını” sordu.

Abrams yanıtında “Türkiye’nin Maduro rejimini güçlü bir biçimde desteklediğini söylemek sanırım doğru olur” diyerek şunları kaydetti:

“Biz altın ya da başka değerli Venezuela varlıklarının dışarı çıkarıldığını gördüğümüzde soruşturuyoruz ve hükümetlerden bunu durdurmalarını istiyoruz. Çoğu zaman bunlar o yabancı ülkedeki özel taraflara ait özel işlemler olsalar da. Ancak Türkiye ile istediğimiz işbirliğini sağlayamadık.”

‘İKİLİ GÖRÜŞMELERE BIRAKACAĞIZ’

Abrams “Türkiye sadece Venezuela’da değil bütün Latin Amerika’da kendi konumunun altını oyuyor çünkü Latinler bunu izliyor. Latin Amerika’nın büyük ülkelerinin çoğu Juan Guaido’yu desteklediklerini söylediler. Buna da bakacaklar. Bence bu Türkiye’nin ödeyeceği bedel. ABD’nin ikili ilişkiler açısından ne yapacağına gelince bence bunu ikili görüşmelere bırakacağız" ifadelerini kullandı.

Abrams 13 Mart'ta yaptığı açıklamada da “Türkiye’nin Maduro’ya verdiği destek Amerika’nın politikasına ters ve bu politika yardımcı olmuyor. Türkiye’nin bu desteği verme yöntemlerine ABD Maliye Bakanlığı yaptırımları bağlamında bakmayı sürdüreceğiz” diye konuşmuştu.

