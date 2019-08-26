ABD'nin ülkeler listesinden Filistin'i çıkarmasına tepki

ABD Dışişleri Bakanlığı, Filistin’i ülkeler listesinden çıkarttı. Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri Saeb Erekat, ‘Karar ABD ulusal çıkarlarıyla ilgili değil, İsrail İskân Konseyi'nin planlarını desteklemeyi amaçlıyor’ dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı internet sitesindeki ülkeler listesinde "Filistin Otoritesi" (PA) olarak yer alan Filistin’i dün listeden çıkarttı.

Filistin devlet başkanlığı sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, listeden kaldırmanın “İsrail aşırı sağının fikirleriyle tutarlı ve ABD dış politikasında benzeri görülmemiş bir iniş” olduğunu söyledi. Sözcü ayrıca ABD’nin hamlesinin “Filistin davasını ve halkını yok etmeye yönelik umutsuz girişimler bağlamında geldiğini” söyledi.

Ayrıca sözcü, “4 Haziran 1967 sınırlarında başkenti olarak Doğu Kudüs ile bir Filistin devleti kurulmadan bölgede barış, güvenlik ve istikrarın olmayacağı” konusunda uyardı.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saeb Erekat da ABD'nin bu hamlesini kınadı. FKÖ Genel Sekreteri Erekat, “ABD Dışişleri Bakanlığı’nın listesinden Filistin’i silmek ABD ulusal çıkarlarıyla ilgili değil. Karar, İsrail İskân Konseyi'nin planlarını desteklemeyi amaçlıyor” yorumunda bulundu.