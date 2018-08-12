ABD'nin Türkiye yaptırımlarına Almanya'dan eleştiri

ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı yaptırımları eleştiren Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ticari gerilimlerin dünya ticaretini ve tüketicileri olumsuz etkileyeceğini belirtti. Altmaier, Ekim ayında 80 kişilik bir heyetle gerçekleştireceği Türkiye ziyaretinde 7 binden fazla Alman şirketini temsil edecek.

ABD’nin Çin’e ve Rahip Brunson üzerinden yaşanan siyasi kriz sonucu Türkiye’ye karşı getirdiği ek gümrük vergilerini eleştiren Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, yaşanan ticari gerilimlerin dünya ticaretinin geleceği için önemli sonuçları olacağını belirtti.

YEDİ BİNDEN FAZLA ALMAN ŞİRKETİNİ TEMSİL EDECEK

Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada “Bu ticaret savaşı ekonomik büyümeyi hem yavaşlatıyor hem de tahrip ediyor ve yeni belirsizlikler ortaya çıkarıyor” ifadelerini kullanan Altmaier, gerilimin ürünleri pahalaştırarak en çok tüketicileri etkileyeceğini vurguladı. Korumacı politikalar yerine "daha açık pazarların" yer aldığı ticaret ortamına ihtiyaç duyulduğunu belirten Alman Bakan, Ekim ayında Türkiye’ye gerçekleştirecekleri ziyareti hatırlatarak "yedi binden fazla Alman şirketini" temsil edeceğini söyledi.

NATO üyesi olan ve 80 milyonluk nüfusa sahip Türkiye ile ilişkilerini ilerletmek istediklerini belirten Altmaier, Türkiye’nin göç konusunda Avrupa açısından "güvenlik ve güvenilirlik" sağladığının altını çizdi.

Türkiye’deki sanayi üretiminde doğrudan ve dolaylı olarak önemli yatırımları bulunan Almanya’nın Ekim ayında gerçekleştireceği ziyareti 80 kişilik bir heyet ile yapacağı duyurulmuştu.