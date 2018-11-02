ABD'nin Türkiye büyükelçiliğinden İran açıklaması

ABD'nin Türkiye büyükelçiliği, İran yaptırımlarına ilişkin açıklama yaparak, 'İran rejiminin normal bir devlet gibi faaliyet göstermesi için gereken 3 şartı' açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik yaptırımları uygulanmaya başlıyor. Ambargonun başlamasıyla birlikte ABD'nin Türkiye büyükelçiliğinden açıklama geldi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasını paylaşan büyükelçilik, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"İran yaptırımlarının yürürlüğe girmesine 3 gün kaldı;işte İran rejiminin normal bir devlet gibi faaliyet göstermesi için gereken 3. şart: İran rejimi,Taliban'ı, Afganistan'da &bölgedeki diğer teröristleri desteklemeyi kesmeli,kıdemli El Kaide liderlerini barındırmaya son vermeli"

İran yaptırımlarının yürürlüğe girmesine 3 gün kaldı;işte İran rejiminin normal bir devlet gibi faaliyet göstermesi için gereken 3. şart: İran rejimi,Taliban'ı, Afganistan'da &bölgedeki diğer teröristleri desteklemeyi kesmeli,kıdemli El Kaide liderlerini barındırmaya son vermeli https://t.co/WxoKAPeLoD — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) November 2, 2018

TÜRKİYE İRAN UÇAKLARINA YAKIT VERMEYİ DURDURDU

Yaptırımların başlamasıyla birlikte Türkiye'deki İran uçaklarına yakıt verilmemeye başlandığı aktarılıyor.

Türkiye'de havayolu şirketlerine yakıt sağlayan Vitol Grubu'na ait Petrol Ofisi, İran uçaklarına yakıt vermiyor.

8 ÜLKE MUAF OLACAK

ABD, sekiz ülkeyi yaptırımlardan muaf tutacak. Bunlardan üçü Hindistan, Japonya ve Güney Kore olarak açıklandı.

Diğer ülkelerin isimleri Pazartesi belli olacak. Türkiye'nin muafiyete sahip olup olmadığı bilinmiyor.