ABD’nin Suriye’den çekilmek için belli bir takvimi yok

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili Suriye’den ABD askerlerinin çekilmesine dair belli bir takvimin bulunmadığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan üst düzey bir yetkili, ABD birliklerinin Suriye’den çekilmesine ilişkin belirli bir takvimin bulunmadığını ancak ülkede süresiz olarak kalmayı planlamadıklarını açıkladı.

Reuters’ın haberine göre bakanlık yetkilisi, ABD askerlerinin Suriye’de “IŞİD’e karşı savaş bitene dek kalabileceği” mesajını verdi.

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri de Suriye’de ABD destekli güçlerin IŞİD’in elindeki toprakları geri almaya devam ettiklerini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun gelecek hafta Ortadoğu’ya yapacağı ziyaret öncesinde gazetecilere açıklama yapan bakanlık yetkilisi “Askeri güçlerimizin Suriye’den çekilmesi konusunda herhangi bir takvimimiz bulunmuyor” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, 19 Aralık tarihinde "Suriye'de IŞİD'i yendik, orada bulunmamızın tek nedeni oydu" diyerek ülkedeki ABD askerlerinin çekileceğini duyurmuştu.

Trump'ın daha sonra çekilme kararını "yeniden değerlendirdiği" belirtilmiş, New York Times gazetesi Trump'ın Suriye'deki birliklere çekilme için dört ay süre verdiğini iddia etmişti.

Trump daha sonra yaptığı açıklamada çekilmenin tamamlanması için 4 aylık bir takvim vermediğini söylemişti.

