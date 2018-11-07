ABD'nin Suriye temsilcisi: Esad'ın gitmesi politikamızın parçası değil

ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın görevden ayrılmasının 'Suriye politikalarının parçası olmadığını' söyledi.

ABD'nin Suriye özel temsilcisi James Jeffrey, İran destekli güçlerin Suriye'den ayrılmasını istediklerini belirtti.

Jeffrey, buna karşın Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın gitmesinin "Suriye politikalarının parçası olmadığını" öne sürdü.

'ÖNEMLİ OLAN İRAN MESELESİ'

Esad'ın görevde kalmasının "kendilerini ilgilendirmediğini" iddia eden Jeffrey, ABD için önemli olanın "Suriye hükümetinin yaptıkları" olduğunu iddia etti.

İran konusunda uzlaşabilecekleri bir Suriye hükümeti istediklerini belirten ABD'li temsilci, "eğer bu koşulu sağlayabilen bir Suriye hükümeti gösterebilirseniz, o hükümetle anlaşmaya hazırız" diye konuştu.

Jeffrey, "nihai amacımız İran destekli güçlerin Suriye'nin tamamını terk etmesi" ifadelerini kullandı.