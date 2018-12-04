ABD'nin Suriye temsilcisi: Artık Astana’nın fişini çekelim

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Astana sürecinin başarısız olduğunu belirterek, ABD’nin sürecin fişinin çekilmesi gerektiği görüşünde olduğunu belirtti. Türkiye'nin İran ve Rusya'nın Anayasa Komisyonu için hazırladıkları listeyi kabul etmediğini söyleyen Jeffrey, ABD'nin Fırat'ın doğusunda tehlikeli bir oyun oynadığını belirten Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a da 'Asıl Rusya tehlikeli bir oyun oynuyor' dedi.

ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD Dışişleri Bakanlığı’nda Suriye konusunda İngiltere, Fransa, Almanya, Ürdün, Mısır ve Suudi Arabistan temsilcileriyle yaptığı görüşme sonrasında bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Amerika’nın Sesi’nin haberine göre, Jeffrey, Türkiye, Rusya ve İran’ın garantörlüğünde yürütülen Astana sürecinde ilerleme sağlanamamasına atıfta bulundu ve “Artık Astana’nın fişini çekme zamanı” mesajını verdi.

Jeffrey'in basın toplantısında, tarafların Aralık ayı sonuna kadar Suriye’nin yeni anayasasını hazırlayacak komisyonun kurulması yönünde adım atmasının beklendiği Astana toplantısı gündeme geldi. James Jeffrey toplantıda bu konuda ilerleme sağlanamadığını, sürecin artık sonuna gelindiğini ileri sürdü. Konuyla ilgili BM Suriye Temsilcisi Stefan de Mistura’nın Astana’da ilerleme sağlanamamasını kaçırılmış bir fırsat olarak nitelediği açıklamasına atıfta bulunan Jeffrey, ABD’nin görüşünün Astana sürecinin fişinin çekilmesi gerektiği yönünde olduğunu belirtti.

Türkiye’nin “Rusya ve İran ile Suriye hükümetinin vizyonuna boyun eğmediğini" kaydeden ABD’li temsilci, Anayasa Komisyonu için Rusya ve İran’ın sunduğu listenin Türkiye tarafından kabul görmediğini savundu, bundan sonrasında çözüm için adres olarak BM’yi ve Cenevre sürecini adres gösterdi, Astana süreci için “Denediler ama başarısız oldular” diye konuştu.

MENBİÇ YOL HARİTASI VE YPG

ABD’nin Suriye Temsilcisine, Türkiye ve ABD arasındaki Menbiç yol haritası da soruldu. Jeffrey kendisinin de bölgedeki gelişmeleri gözlemleme şansı olduğunu söyledi, Türkiye ve ABD’nin bölgedeki ortak devriye misyonunu övdü, bölgenin nispeten güvenli ve istikrarlı olduğunu vurguladı.

Menbiç konusunda YPG yetkilileriyle görüşüp görüşmediği sorusuna Jeffrey, “İşimi yapmak için kimle görüşmem gerekirse görüşüyorum” sözleriyle yanıt verdi.

Jeffrey’e ABD'nin Suriye’de ikinci rol üstlenip üslenmediği ve Suriye Demokratik Güçleri ile çalışarak tehlikeli bir oyun oynayıp oynamadığı sorusu yöneltildi. James Jeffrey, “Asıl Rusya tehlikeli bir oyun oynuyor. Suriye Demokratik Güçleri sahadaki müttefikimiz. Biz Suriye’de aktif bir rol üstleniyoruz” dedi.

Jeffrey, ABD’nin Suriyeli Kürtler konusundaki stratejisinin ne olduğunu sorusuna “IŞİD’i yenilgiye uğratmak için Suriye’nin kuzeydoğusundaki unsurlarla çalışıyoruz. Bizim herhangi bir grupla herhangi bir siyasi gündemimiz yok” diye yanıt verdi. James Jeffrey, “BM siyasi sürecini kabul eden her siyasi grupla çalışırız. Suriye’nin komşularına yönelik tehdit teşkil etmeyen ve teröre destek vermeyen gruplarla çalışırız. Bizim pozisyonumuz bu” diye konuştu.

LAVROV: ABD 'KÜRT KARTI' İLE TEHLİKELİ BİR OYUN OYNUYOR

Sputnik’in aktardığına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD’nin Fırat'ın doğusu ve Suriye'nin diğer bölgelerindeki eylemleriyle “Kürt kartını” oynadığını ifade ederek şunları söylemişti: "Fırat'ın doğusunda olanlar, doğrudan Suriye'nin toprak bütünlüğünün ihlali. Bu herkesçe açık bir şey. ABD, özel kuvvetleri ile danışmanlarının bulunduğu Fırat'ın doğusu ve Suriye'nin başka bölgelerindeki eylemleriyle 'Kürt kartını' oynuyor. Bu Kürt meselesinin bölge ülkelerinde (Türkiye, Irak, İran) ne kadar önemli olduğunu göz önünde bulundurursak, bu çok tehlikeli bir oyun."