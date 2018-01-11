ABD'nin 'ses saldırısı' suçlamasına Küba'dan yanıt

Küba’da görev yapan ABD’li diplomatlar ve ailelerinin ses dalgalarıyla saldırıya uğradıkları iddiasına, Küba Dışişleri'nden yanıt geldi.

Küba Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ABD ile İlişkiler Direktörü Josefina Vidal, ABD Senatosu’nun Küba’daki diplomatlarına yönelik “ses dalgalarıyla saldırı” düzenlendiği iddiasıyla yaptığı duruşmaya tepki gösterdi.

Vidal, olaya dair iddiaları reddederek, ABD tarafından yapılan suçlamaların herhangi bir kanıtının olmadığını vurguladı.

Josefina Vidal, Küba Dışişleri Bakanlığı ABD ile İlişkiler Direktörü, “Dışişleri Bakanlığından üç yüksek rütbeli subayın çağırıldığı bu davanın asıl amacının gerçekleri ortaya çıkarmak değil, aksine kanıt sunmadan kabaca suçlama gerçekleştirmek olduğu çok açık” ifadelerini kullandı.

KÜBA SUÇLAMALARI KABUL ETMEYECEK

"Bugünkü duruşmanın en büyük kurbanı hakikat" diyen Vidal, “duruşmada Dışişleri Bakanlığı Batı Yarım Küresi İlişkileri Yardımcı Sekreteri Francisco Palmieri'nin yaptığı sorumsuzca açıklamalar kabul edilemez” diyerek Küba hükümetinin suçlamaları kabul etmeyeceğini söyledi.

Küba’da görev yapan ABD’li diplomatlar ve aileleri, duyu kaybı, beyin hasarı gibi fiziksel belirtilere dayanarak ses dalgalarıyla saldırıya uğradıklarını iddia ediyor.

ABD’li araştırmacılar sözde saldırıları kanıtlamış veya arkasında kimlerin yer aldığını tespit etmiş değil fakat diplomatlar bir ses cihazıyla saldırıya maruz kaldıklarını düşünüyor.