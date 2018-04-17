ABD'nin Rusal'a yaptırımları sektörde kaos yarattı

ABD'nin alüminyum şirketi Rusal'a uyguladığı yaptırımların şirketin rakiplerine yarardan çok zarar verdiği kaydedildi. Yaptırımların alüminyum üretiminde kaosa yol açtığı bildiriliyor.

ABD'nin Rus alüminyum şirketi Rusal'a uyguladığı yaptırımlar sonucu alüminyum fiyatlarının artması, İngiltere merkezli çokuluslu maden ve metal şirketi Rio Tinto gibi rakip üreticilere avantajdan çok dezavantaj getirdi.

Rio alüminyumun hammaddesi olan boksit madenciliğinde birinci sırada olsa da, üretim sürecinde Rusal'a oldukça bağımlı. Rusal'ın İrlanda'daki Aughinish tesislerinden Jamaika'ya kadar uzanan işletme süreci, küresel arz zincirinde yaşamsal bir yer tutarken, yaptırımlar bu süreci kilitlemiş durumda.

Rio gibi üreticiler boksit ve alüminyum kaynakları için müşteri ararken, yaptırımların yol açtığı küresel kilitlenme, artan fiyattan faydalanmaları beklenen madencileri, işletmecileri ve dökümcüleri aslında zorlu bir sürece sokuyor. Üretimin kilitlenmesi sonucunda işletmelerin kapanması da ihtimal dahilinde.

Rusal'dan sonra ikinci büyük alüminyum üreticisi olan Rio'nun sevkıyat ve tedarik için başka yollar denediği söyleniyor.

Alüminyum üretiminde kaosun içine giren sadece Rio değil. Dünya çapında tüm üreticiler yeterli hammadde bulmakta zorlanıyorlar. 2016'da Rio'dan İskoçya'da bir tesis satın alan Liberty House, tedarik için Rusal'ın İrlanda tesislerinden faydalanıyordu.

Liberty House'un halihazırda İskoçya tesislerindeki alüminyum tedariki için acil plan hazırlığı yaptığı söyleniyor.

Rusal alüminyum üretiminin büyük bir bölümünü Rusya'da gerçekleştirirken, alümin tesislerinin daha çok yurtdışında olması yaptırımlardan daha fazla etkilenmesine sebep oluyor. Şirket, elindeki alümin miktarının neredeyse üçte ikisini Rusya dışında işletirken, 1,2 milyon ton alümini Jamaika'da, 2 milyon ton alümini ise İrlanda'da işletiyor.