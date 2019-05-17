'ABD'nin Pasifik'teki nükleer atıklarında sızıntı var'

ABD'nin Pasifik'te nükleer atıklarını sakladığı bölgede sızıntı olduğu, atıkların gerektiği gibi depolanmadığı iddia edildi.

Pasifik'te saklanan ABD nükleer atıklarında sızıntı olduğu öne sürüldü. ABD'nin nükleer atıkları gerektiği gibi depolamadığı, sızıntının önlem eksikliğinden kaynaklandığı iddia ediliyor.

RT'ye konuşan eski Enewetak Atoll nükleer temizlik görevlisi Ernest Davis, ABD hükümetinin atıkların saklanması için konan geçici kaplamaların yerine kalıcı bir yapı inşa etmediği, geçici depoların da sızıntıya müsait olduğunu söyledi.

Davis, ABD'nin bölgeyi temizlemeye niyetli olmadığını da ifade ederek, bunun "çok masraflı" olduğunu aktardı.

'SAĞLIK SORUNLARI ARAŞTIRILMADI'

ABD yönetimi, 1940 ile 1950 arasında Marshall Adaları'nda 43 atom bombası test etmişti. Bu bombalardan kalan atıklar Enewak Atoll'da 100 metre genişliğinde bir kratere yerleştirildi.

Ancak iddialara göre bu sırada atıkların başlangıçta yerleştirildiği geçici konteynerler sonrasında yenilenmedi. Hükümetin o dönemde yapılan testlerin bölgedeki sağlık etkilerini de araştırmadığı, bölgede çalışan çok sayıda insanın sağlık sorunlarına maruz kaldığı belirtiliyor.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DE DOĞRULADI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, nükleer testler sonrasında inşa edilen konteynerlerin aşındığını ve nükleer atık sızdırmaya başladığını doğruladı.

Guterres, nükleer atıkların saklandığı konteyneri "bir tür tabut" olarak nitelerken, ABD'nin aldığı önlemlerin sızıntıyı engellemeye yeterli olmadığı görülüyor.