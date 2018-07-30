ABD'nin otomobile gümrük vergisi getirmesine karşı birleşik strateji hazırlığı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, otomobil sektöründe gümrük vergisi getirme planına karşı Meksika, Kanada, Avrupa Birliği, Japonya ve Güney Kore ortak strateji belirlemeyi planlıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'ye gelen otomobillerden yüksek gümrük vergileri alınacağını söylüyor. Trump'ın tehdidine karşılık, otomobil üreten Asya ve Avrupa ülkeleri ortak strateji hazırlığındaydı.

Avrupa Birliği, Japonya ve Güney Kore'nin ortak strateji planına Kanada ve Meksika da dahil oldu. Japonya ve Avrupa Birliği, Salı günü konuyla ilgili göürşme kararı alırken, Kanada, AB, Japonya ve Güney Kore'nin de ortak görüşme planladığı açıklandı.

Kanadalı bir hükümet yetkilisi, Kanada Uluslararası Ticaret Bakanı Yardımcısı Timothy Sargent'ın, görüşmeye Kanada adına katılacağını duyurdu.

Trump, gümrük vergilerini otomobil ithalatının "ABD ulusal güvenliğini tehdit ettiği" gerekçesiyle getirmeyi planlıyor.

Trump'ın planına Avrupa ve Asya ülkeleri karşı çıkıyor. Kanada yönetimiyse ABD'nin kendilerini "ulusal güvenlik tehdidi" olarak göstermesinden rahatsızlık duyuyor.