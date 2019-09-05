ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi istifa etti

ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt'ın istifa ettiği bildirildi. ABD Başkanı Trump, ‘Yüzyılın Anlaşması’ planının mimarlarından olan Greenblatt’ın istifasını sosyal medya hesabından duyurdu.

ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt görevinden ayrılıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla Greenblatt'ın özel sektörde çalışmak üzere görevinden ayrıldığını belirtti. Trump “Yönetimimde yaklaşık 3 yıl boyunca görev yapmasının ardından Jason Greenblatt özel sektörde çalışmaya devam etmek üzere ayrılıyor. Jason sadık ve harika bir dost, muhteşem bir avukat… İsrail’e adanmışlığı ve İsrail ile Filistinliler arasında barış arayışı unutulmayacak. O özlenecek. Teşekkürler Jason” diye yazdı.

Jason Greenblatt ABD’nin “Yüzyılın Anlaşması” adını verdiği ve İsrail’in Filistin’i işgalini meşrulaştırdığı için Filistin tarafından reddedilen “barış” planının mimarlarından olarak biliniyor. “Yüzyılın Anlaşması” adıyla lanse edilen planın ayrıntıları hâlâ açıklanmadı. Reuters'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Greenblatt'ın istifası planın yakında açıklanmasından sonra geçerli olacak. Planın açıklanması için 17 Eylül'de İsrail'de yapılacak erken seçimin beklendiği biliniyor.

