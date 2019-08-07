ABD'nin Moskova Büyükelçisi istifa etti

ABD basını, Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman'ın Donald Trump’a istifa mektubunu ilettiğini açıkladı.

ABD basını, Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman'ın Başkan Donald Trump’a istifa mektubunu ilettiğini aktardı.

Huntsman’ın ailesine ait olan Salt Lake Tribune gazetesinde yayımlanan istifa mektubunun kopyasına göre mektup, 5 Ağustos’ta kaleme alındı.

​İstifa mektubunda Huntsman, "3 Ekim 2019 tarihinden itibaren ABD’nin Moskova Büyükelçiliği görevimden çekileceğimi saygılarımla bildiririm. Umuyorum ki söz konusu süre, yerime gelecek kişinin atama ve onay işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yeterli olur" dedi.

ABD ve müttefiklerinin çıkarlarını tehdit edecek bir tavır sergilediği takdirde" Rusya’yı bundan sorumlu tutmaya devam edilmesi gerektiğini" savunan Huntsman'ın mektubunda, "Uyuşmazlıklarımızdan ötürü birbirimizden uzaklaşsak da, iki ülkenin de görmezden gelemeyeceği pek çok ortak çıkarı mevcut. Her şeye sil baştan başlamanın bizler için bir faydası yok. Bunun yerine, çıkarlarımızı ve değerlerimizi gerçekten idrak edip, aramızdaki diyalogu sağlıklı bir şekilde sürdürmeye devam etmeliyiz. Bu hususta başarısız olmak gibi bir seçeneğimiz yok, zira iki ülkenin vatandaşları da bundan daha iyisini hak ediyor" ifadeleri yer aldı.

Huntsman, Moskova’daki görevine 2017 yılında başlamıştı.