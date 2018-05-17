ABD’nin Kudüs’teki elçilik açılışına hangi ülkeler katıldı?

İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın ABD’nin Kudüs Büyükelçiliğinin açılışı için davet ettiği 86 ülkeden 22'sinin resepsiyona katıldığı ortaya çıktı.

ABD’nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs’e taşıması dolayısıyla Pazar günü yapılan resepsiyona katılan ülke sayısının 22 olduğu açıklandı.

Haaretz’in haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanlığı resepsiyona 86 ülkeden temsilci davet etti ve 32 ülkenin davete olumlu yanıt verdiğini açıkladı.

Ancak İsrail’in yayımladığı ilk katılımcı listesinde yer alan Sırbistan, Vietnam, Peru, El Salvador ve Fildişi Sahili davete katılacaklarını teyit etmediklerini ve resepsiyona katılmayacaklarını bildirdi.

Haaretz’in İsrail Dışişleri Bakanlığı’ndan talep ettiği listeye göre Pazar günü yapılan resepsiyona 22 ülkeden temsilci katıldı.

Avrupa Birliği’nin ABD’nin hamlesini boykot etme kararına direnen Avusturya, Macaristan, Romanya ve Çekya’nın yanı sıra resepsiyona katılan diğer ülkeler şunlar oldu: Guatemala, Paraguay, Honduras, Bosna Hersek, Gürcistan, Makedonya, Myanmar, Angola, Kamerun, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kongo Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Etiyopya, Kenya, Nijerya, Ruanda, Zambiya ve Tanzanya.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas dün Avusturya, Macaristan, Romanya ve Çekya büyükelçilerini geri çağırdı. Abbas önceki gün Washington’daki büyükelçisini geri çağırmıştı.

