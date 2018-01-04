ABD'nin KDHC'ye saldıracağı iddiasına ilişkin açıklama

ABD'nin Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne (KDHC) saldıracağı iddiasına ilişkin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından açıklama yapıldı.

Amerikan CBS ve NBC televizyonlarının dün Pyongyang yönetiminin yeni bir balistik füze denemesine hazırlandığını duyurması ve KDHC lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında artık masasında nükleer silah butonunun bulunduğunu ifade etmesi sonrası ABD'nin KDHC'ye saldırı hazırlığında olduğu iddia edildi.

ABD medyası, Pentagon'un KDHC'ye yönelik bir saldırıda bulunma ihtimali olduğu iddiasını ortaya attı.

Pentagon Sözcüsü Albay Rob Manning, Kuzey Kore konusunda ortaya atılan iddialara ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Manning, "Kesinlikle böyle bir şey yok. Bunu kim söyledi bilmiyorum ama bu sorumsuzca ve gerçek olmayan bir iddiadır. Bakan Mattis'in (Savunma Bakanı Jim Mattis) de ifade ettiği üzere orada amacımız savaş değil, Kore Yarımadası'nın tam, doğrulanabilir ve geri dönülmez bir şekilde nükleerden arınmasıdır. Bu birçok diplomatik destekle sürdürülen diplomatik bir çabadır." diye konuştu.