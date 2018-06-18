ABD'nin İsrail Büyükelçisi İsrailli vekillere 'nankör' dedi

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, Golan'ın tanınmasını isteyen İsrailli vekillere 'nankör' dedi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, işgal altındaki Golan Tepeleri'nin İsrail toprağı olarak sayılmasını isteyen İsrailli vekillere "nankör" dedi.

Friedman'ın ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının İsrail tarafından yeterli bulunmamasına tepkili olduğu bildiriliyor.

ABD yönetimi, İsrail'e destek verse de, İsrail'in taleplerinin yer yer gerilime yol açtığı biliniyor. Geçtiğimiz yıl İsrail'in yeni yerleşimleri, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında anlaşmazlığa yol açmıştı. Ancak Trump yönetimi sonrasında yerleşimlere onay vermişti.

Suriye'ye ait Golan Tepeleri'nin İsrail toprağı sayılmasını talep eden vekiller arasında İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, Likud milletvekili Yoav Kisch ve Yeş Atid vekili Yair Lapid de bulunuyor.

Friedman'ın vekillerle görüştüğü, ancak talepler karşısında İsrailli vekilleri "azarladığı" söyleniyor.