ABD'nin İsrail Büyükelçisi: Gazeteciler çenelerini kapatsın

İsrail’deki ABD Büyük Elçisi David Friedman yaptığı açıklamada “Gazeteciler eğer Gazze konusunda böyle haberler yapmaya devam edeceklerse, çenelerini kapatsınlar. İsrail son dört haftadır kendisini savunuyor” dedi.

Pazartesi yaptığı açıklamada Freidman, "gazetecilerin İsrail’i eleştirmeden önce düşünmek gibi bir sorumlulukları olduğunu" söyledi. İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistin halkına karşı giriştiği katliama ilişkin konuşan Freidman, “Eğer İsrail’in Gazze’deki tehditlere karşı verdiği cevabı aktarmak konusunda gazeteciler bir alternatif bulamayacaklarsa çenelerini kapalı tutsunlar” dedi.

“Bütün aldığı eleştirilere rağmen kimse İsrail’in son dört haftadır hayati bir tehlikeye karşı kendini savunduğundan bahsetmiyor” diyerek skandal açıklamalarını sürdüren David Friedman, yazılan her 10 makalenin 9’unun İsrail’i eleştirmek için yazıldığını iddia etti.

Kudüs’te düzenlenen basın toplantısında “Eğer (İsrail’in) yaptığı doğru değilse doğru olan ne?” sorusunu yönelten ABD Büyükelçisi, yapılan eleştirileri doğru olmamakla suçlayarak, gazetecilere, “eminim yapacak daha iyi işleriniz vardır” dedi.