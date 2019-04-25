ABD'nin 'IŞİD karşıtı' koalisyonu Rakka'da 1600 sivili öldürmüş: Hava saldırılarının çoğu hatalıydı

ABD'nin öncülüğünü yaptığı 'IŞİD karşıtı' koalisyonun Rakka'da hatalı bombardımanlar nedeniyle 1600 sivili öldürdüğü açıklandı.

Uluslararası Af Örgütü ve gözlem grubu Airwars 2017 yılında ABD'nin önderliğindeki koalisyon güçlerinin hava operasyonları sırasında Suriye'nin Rakka kentinde 1600 sivilin öldüğünü açıkladı.

Af Örgütü ve Airwars'ın 200 ayrı bölgede yaptığı inceleme sonucunda ölenler arasından 1000 kişinin kimliği tespit edildi.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Af Örgütü'nün kıdemli kriz uzmanı Donatella Rovera "Hava saldırılarının çoğu hatalıydı ve on binlerce bombardıman ayrım gözetmeksizin gerçekleşti. Yüzlerce kişinin ölmesi ve yaralanması bir sürpriz değil" dedi.

Rovera "Koalisyon güçleri Rakka'yı kazıdı ancak gerçeği silemezler" diye konuştu.