'ABD'nin İran'a saldırmayacağını umuyoruz'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran nükleer anlaşmasından çıkma kararının Washington’un Tahran’a saldırma veya rejimi değiştirme planlarıyla ilgili olmadığını umduklarını söyledi.

Sputnik'in haberine göre Arjantin'de yayınlanan Clarin gazetesine konuşan Lavrov, "Şimdi olayların nasıl gelişeceğini tahmin etmek zor. ABD'nin anlaşmadan çıkmasının Tahran'a saldırma veya orada rejimi değiştirme planlarıyla ilgili olmadığını ummak isterdik. Yine de alınan kararın küresel ve bölgesel güvenlik ve istikrara ciddi zarar verdiği şimdiden açık" dedi.

Trump'ın bu tek taraflı adımından dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Lavrov, "Böyle bir adım, hem nükleer anlaşmanın hem de bu anlaşmaya onay veren BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 ve 2015 sayılı kararlarının ihlali. Washington bir kez daha çoğu ülkenin görüşüne aykırı, tamamen kendi bencil çıkarları doğrultusunda hareket ediyor ve uluslararası hukuk kurallarını kaba bir şekilde ayaklar altına alıyor" ifadelerini kullandı.