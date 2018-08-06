ABD'nin İran yaptırımlarının ilk bölümü bugün devreye girdi

ABD'nin İran'a karşı yaptırımlarının ilk bölümü bugün devreye giriyor. Otomotiv, altın ve diğer metaller uygulanmaya başlayan yaptırım kapsamında.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la 2015 yılında yapılan nükleer anlaşmasından çekilmiş, İran'a yaptırımları geri getirme kararı almıştı.

Trump yönetiminin yaptırımlarının birinci bölümü bugün devreye girdi.

Yaptırımların ilk bölümü otomotiv ürünlerini ve yedek parça ticaretinin kısıtlanmasını, altın ve diğer metallerin ticaretine sınırlamaları kapsıyor.

ABD, İran'la ticaret gerçekleştiren üçüncü taraflara da bu yaptırımlara uyma zorunluluğu getiriyor.

Yaptırımların 4 Kasım'da devreye girecek ikinci bölümüyse finans ve enerji sınırlamalarını içeriyor.