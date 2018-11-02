ABD’nin İran yaptırımlarında 8 ülkeye muafiyet

ABD, İran’dan petrol alacak ülkelere uygulayacağı yaptırımlarda sekiz ülkeye muafiyet tanıma kararı aldı. Bu ülkeler arasında Türkiye’nin olup olmadığı henüz açıklanmazken, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, kendilerine yazı gelmediğini ancak bu yönde ‘duyum’ aldıklarını söylemişti.

ABD, İran’ın petrol ihracatını engellemek üzere 4 Kasım’dan itibaren İran’dan petrol satın alan ülkelere yaptırım getirecek. ABD Hazine Bakanlığı bu yaptırımlardan kimi ülkelerin ve şirketlerin muaf tutulabileceğini açıklamıştı.

Bloomberg’in haberine göre ABD hükümeti sekiz ülkenin İran yaptırımlarından muaf tutulmasını onayladı. Bu sekiz ülkenin tamamının Asya ülkeleri olduğu açıklanırken listedeki ülkeler arasında yer alan üç ülke belirtildi: Güney Kore, Japonya ve Hindistan. Diğer beş ülkenin hangileri olduğu henüz bilinmiyor. ABD’nin pazartesi günü sekiz ülkenin tamamını resmi olarak açıklayacağı bildirildi.

Bu ülkeler arasında Türkiye’nin olup olmadığı henüz açıklanmazken, Enerji Bakanı Fatih Dönmez, kendilerine yazı gelmediğini ancak Türkiye’nin de muafiyet listesinde olduğuna ilişkin “duyum” aldıklarını söylemişti.



Reuters’a konuşan bir Çinli yetkili ise, İran’a yaptırımlardan muafiyet konusunda ABD’li yetkililerle halen görüşme halinde olduklarını ve önümüzdeki birkaç gün içinde sonuç almayı umduklarını söyledi.

Ancak yaptırımlardan muafiyetin geçici olacağı ve İran’dan satın alınan petrolün azaltılması koşuluna bağlı olduğu ifade ediliyor. Hindistan’a tanınan muafiyetin ülkenin İran’dan petrol ithalatını yaklaşık üçte-bir oranında indirmesi koşuluna bağlı olduğu bildirilmişti.



ABD yatırım bankası Goldman Sachs, İran’ın 2018’in ortasında günlük ortalama 2,5 milyon varil olan ham petrol ihracatının yıl sonunda günde 1,15 milyon varile düşmesini öngörüyor.

