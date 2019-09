ABD'nin İran tankerinin kaptanına para teklif ettiği ortaya çıktı

ABD'nin Cebelitarık'ta el konulup geçen ay serbest bırakılan İran petrol tankerinin kaptanına gemiye el konulmasına izin vermesi için milyonlarca dolar ödeme teklif ettiği ortaya çıktı.

ABD'nin İran Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Başdanışmanı sıfatlarını taşıyan Brian Hook, o dönem adı Grace 1 olan Adrian Darya 1'in Hindistanlı kaptanı Akhilesh Kumar'a e-posta gönderdi.

Financial Times'ta yer alan habere göre, Kumar'a "Size iyi haberlerim var" diyen Hook, tankeri ABD'li yetkililerin el koyabileceği bir yere götürmesi halinde ABD yönetiminin kendisine milyonlarca dolar ödeyeceğini belirterek ABD Dışişleri Bakanlığı'nın bir telefon numarasına da yer verdi.

Kumar'ın e-postaları dikkate almamasının ardından ABD'nin tankeri kara liste, kaptanı da yaptırım kapsamına aldığı belirtildi.

Hook, FT'ye "ABD Dışişleri yasadışı petrol ihracatını engellemek ve men etmek için denizcilik dünyasıyla çok yakın şekilde çalışıyor" demecini vererek olayı teyit etmiş oldu.

ZARİF: KORSANLIĞI BECEREMEYİNCE ŞANTAJA BAŞVURDULAR

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Zarif, "Korsanlığı beceremeyen ABD şimdi de şantaja başvuruyor: Bize İran petrolünü getirirsen milyonlarca dolar alırsın ya da yaptırıma uğrarsın. Birkaç hafta önce aldığım Beyaz Saray davetine çok benziyor. Giderek bir kalıp halini alıyor. #BTkımıGangsterler" yorumunda bulundu.

Having failed at piracy, the US resorts to outright blackmail—deliver us Iran’s oil and receive several million dollars or be sanctioned yourself.

Sounds very similar to the Oval Office invitation I received a few weeks back.

It is becoming a pattern.#BTeamGangsters pic.twitter.com/B1oQTLghWZ

— Javad Zarif (@JZarif) September 4, 2019