ABD'nin İran kararının kazananı Çin olacak

ABD'nin İran yaptırımlarını geri getirme kararının Çinli şirketlere yarayacağı, Avrupalı şirketlerin açtığı boşluğu Çin'in dolduracağı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la nükleer anlaşmayı sonlandırma kararı almıştı. Bu kararla birlikte İran'da faaliyet yürüten şirketlere ABD yaptırımı uygulanması yeniden gündeme gelmişti.

AFP'nin aktardığına göre Trump'ın kararıyla birlikte kazanan taraf Avrupalı şirketlerden açılan boşluğu dolduracak Çin olacak.

Pekin Teknoloji Enstitüsü'nden iktisatçı Hu Şingdou, "ABD'li Avrupalı ve Japon şirketleri uzaklaştıran yaptırımlar Çinli şirketler için fırsatları artıracak" diye konuşuyor.

Çin'in İran'daki varlığının 2017 Haziran ayında en az 33 milyar dolar olduğu kaydedilirken, Eylül ayında Çin tarafından beş İranlı bankaya "su, enerji ve ulaşım projelerini finanse etmek" için 10 milyar dolar kredi verildiği aktarılıyor.

Mart ayındaysa iki ülke arasında 700 milyon dolarlık bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşma Çin'den İran'a tren hattı inşasını öngörüyor.

Çin'in İran'da doğalgaz ve petrol alanında da yatırımlar yapmayı planladığı biliniyor.