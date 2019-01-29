ABD'nin Huawei'ye suçlamalarına Çin'den 'siyasi manipülasyon' tepkisi

ABD, dünyanın en büyük ikinci cep telefonu üreticisi Çinli şirket Huawei’ye İran yaptırımlarını delmek ve teknoloji hırsızlığı suçlaması yöneltti, Kanada’da tutuklanan şirket yöneticisinin ülkeye iadesini istedi. Çin ise kararın arkasında ‘büyük bir siyasi manipülasyon’ olduğu açıklaması yaptı.

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli teknoloji devi Huawei’ye İran yaptırımlarını delmek ve teknoloji hırsızlığının da içinde bulunduğu 13 ayrı suçlama yöneltti. Bakanlık aralık ayında Kanada’da tutuklandıktan sonra yurtdışına çıkış yasağıyla tahliye edilen şirket yöneticisi Mıng Vancou’nun da tutuklanma talebiyle ABD'ye iadesini istedi.

Çinli şirket yöneltilen suçlamaları reddederek ABD'nin kararının "hayal kırıklığı" yarattığını açıkladı.

Huawei’ye yönelik suçlamalar arasında İran yaptırımlarını delmek için bankaları aldatmak, adaletin engellenmesi ve T-Mobile adlı şirketten teknoloji hırsızlığı yapmak bulunuyor.

FBI direktörü Christopher Wray dün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Huawei gibi şirketlerin "ABD’nin ekonomik ve ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu" suçlamasında bulundu.

ÇİN'DEN 'SİYASİ KASIT VE MANİPÜLASYON' TEPKİSİ

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Gıng Şuang ise dün yaptığı açıklamada, ABD’nin bazı Çinli şirketleri "lekeleyip sindirmek" istediğini ve kararın arkasında "siyasi kasıt ve büyük bir manipülasyon" olduğunu söyledi.

Pekin’de basına yaptığı açıklamada Gıng, ABD’yi Çinli işletmelere adil davranmak konusunda da uyardıklarını vurguladı.

“ABD'yi bir an önce Mıng'a yönelik tutuklama talebini geri çekmeye, resmi iade talebinde bulunmamaya, yanlış yolda daha ileri gitmemeye çağırıyoruz" ifadelerini kullanan Gıng, Kanada'ya da Mıng'ı serbest bırakması çağrısını yineledi.

Samsung’un ardından dünyanın ikinci büyük cep telefonu üreticisi olan Huawei’nin mali işler direktörü ve şirketin kurucusunun kızı Mıng Vancou geçen aralık ayında Kanada’da ABD’nin yönelttiği İran yaptırımlarını delmek suçlamasıyla tutuklanmıştı. Mıng daha sonra kefaletle şartlı tahliye edilmişti.

TİCARET GÖRÜŞMELERİNE NASIL YANSIYACAK?

ABD Adalet Bakanlığı’nın Huawei’ye yönelttiği suçlamaların Çin ile ABD arasındaki ticaret görüşmelerine olumsuz yansıması bekleniyor. Her ne kadar ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Huawei’ye yöneltilen suçlamaların Çin ile yürütülen ticaret görüşmelerinden “tamamen bağımsız” olduğunu söylese de Çin’den gelen açıklamalar Pekin’in konuya öyle bakmadığına işaret ediyor.

İki ülke arasında gelecek hafta Washington’da üst düzey yetkililerin katılımıyla müzakerelerin sürmesi bekleniyor.

ABD geçen yıl 250 milyar dolarlık Çin ürününe ek gümrük vergisi getirdiğini açıklamış, Çin de misilleme kararı almıştı. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping geçen aralık ayının başında yapılan görüşmede karşılıklı ek gümrük vergilerinin 90 günlüğüne askıya alınması kabul edilmiş ve müzakereler yeniden başlamıştı.

