ABD'nin hayali tekrar gündemde: 'Arap NATO'su'

2015'te dillendirilen, Ortadoğu'da İran'a ve Şii güçlere karşı oluşturulması planlanan askeri ittifak 'Arap NATO'su' tekrar gündemde.

Geçtiğimiz yıl önce ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, sonra Alman Die Welt gazetesi ve uluslararası basın, kurulması planlanan Arap NATO'suna dair haberler yayımlanmış, Trump ve İsrail yönetimlerinin Ortadoğu'da bir ittifak kurma hazırlığında olduğunu yazmıştı.

Bu tasarı, 2015 yılında Camp David’de Körfez İşbirliği Konseyi üyesi devletlerin liderleriyle yaptığı görüşmede Barack Obama yönetimi tarafından desteklenmiş, ABD, "Arap NATO'su" olarak adlandırılan askeri oluşuma destek vereceğini belirtilmişti.

Bugün ise Reuters'ta çıkan bir habere göre, Trump yönetiminin istikrarlı ve sessiz bir şekilde altı Körfez ülkesiyle oluşturacağı güvenlik ve siyasi ittifak tekrar gündemde.

ARAP NATO'SU YA DA MESA

Basında Arap NATO'su olarak adlandırılan ittifakın resmi isminin Middle East Strategic Alliance (MESA) (Orta Doğu Stratejik İttifakı) olmasının planlandığı, bölgedeki ülkelerle birkaç aydır görüşmelerin yürütüldüğü bilgisi yer aldı.

TARİH VERİLDİ

"Arap NATO'su" olarak adlandırılan Sünni müslüman ittifağın, bölgedeki İran gibi Şii güçlerin kısıtlanması için kurulması amaçlanıyor. Füze savunma sistemleri, ortak askeri tatbikatlar, askeri eğitim ve anti-terörizm gibi başlıklarda ortaklık amaçlayan yeni ittifak projesi 12-13 Kasım'da yapılması planlanan zirvede tartışılmasının planlandığı belirtildi.

İRAN TERÖRİZMİ VURGUSU

Beyaz Saray'dan bir yetkilinin kurulması planlanan ittifaka ilişkin açıklamaları dikkat çekti. MESA'nın "İran agresifliği, terörizmi, radikalliğine karşı bir siper" olacağı ve Ortadoğu'ya istikrar getirmesinin planlandığı belirtildi.

ENGELLER SÖZ KONUSU OLABİLİR

ABD'nin bölgedeki en büyük hava üssünün bulunduğu Katar ve Suudi Arabistan arasındaki gerilimin ve Katar'ın diğer Arap ülkeleri tarafından terörizmi finanse etmesi suçlamasının ittifak için bir engel oluşturabileceği belirtilirken, ABD Ulusal Güvenlik Konseyi (NSC) çalışanı bir kaynağın, bunun bir engel teşkil etmeyeceğini ifade ettiği öğrenildi.

ORTADOĞU BU GERİLİMİ KALDIRABİLİR Mİ?

ABD, bölgeye çok yüklü silah sevkiyatı ve askeri personel aktarırken, İran askeri sözcüleri de konuya ilişkin, bölgedeki gerilimi tırmandırmaktan başka bir işe yaramayacağını belirtti. Gerilimlerin tırmanıp tırmanmayacağı ise akıllarda soru işareti yaratıyor. Konuya ilişkin soL yazarı Erhan Nalçacı tarafından kaleme alınan bir yazıyı okurlarımızla paylaşıyoruz:

"Ortadoğu’nun yeniden emperyalist paylaşımı küçük çatışmalarla mı yürüyecek, yoksa emperyalist hegemonya krizinde bir savaşın fitili mi olacak, önümüzdeki günlerde anlayacağız."