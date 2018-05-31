ABD’nin gümrük tarifelerinde AB’ye uyguladığı muafiyet sona eriyor

ABD’nin alüminyum ve çelik ithalatına getirdiği ek gümrük tarifelerinden AB ülkelerine uyguladığı muafiyetin süresi yarın doluyor. Washington’un AB’ye uygulayacağı gümrük tarifesi kararını bugün açıklaması bekleniyor.

ABD’nin alüminyum ve çelik ürünlerinin ithalatına getirdiği ek gümrük tarifesinden muaf tuttuğu Avrupa Birliği ülkelerine yarından itibaren tarifeleri uygulamaya başlayıp başlamayacağını açıklaması bekleniyor. ABD, AB ülkelerini 1 Haziran’a dek tarifelerden muaf tutmuştu. Washington’un kararını bugün açıklaması beklenirken, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ticaret anlaşmazlığında olası bir tırmanışın Birliğin tutumuna bağlı olduğu değerlendirmesini yaptı.

ABD Ticaret Bakanı Ross, Fransız gazetesi Le Figaro’ya verdiği demeçte, tarifeler konusundaki kararı piyasalar açılmadan ya da kapandıktan sonra duyuracaklarını söyledi.

Ross, yaptığı açıklamada AB’nin karşılık verme kararı alması durumunda ABD Başkanı Trump’ın buna tepkisinin ne olacağının önemli olduğunu belirterek “Çin karşılık vermeye karar verdiğinde tepkisini gördünüz” dedi.

Ross eğer bir gerilim yaşanırsa bunun AB’nin karşılık verme kararına bağlı olacağını ifade etti ve Washington’un AB ile bir ticaret savaşı istemediğini belirtti.

Fransa Maliye Bakanı Bruno le Maire de, dün yaptığı açıklamada AB’nin ticaret savaşı istemediğini ancak Washington’un dayattığı tarifelere karşılık vereceklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Mart ayında çelik ithalatında yüzde 25, alüminyum ithalatında yüzde 10 gümrük tarifesini uygulamaya başlamış, AB ülkeleri ile Kanada, Meksika, Brezilya, Avustralya ve Arjantin’i geçici olarak tarifelerden muaf tutmuştu.

