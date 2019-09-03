ABD'nin gözaltı merkezlerinde 900'e yakın sığınmacı kabakulak oldu

ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri (CDC), ülke genelindeki gözaltı merkezlerinde bulunan 900'e yakın sığınmacının kabakulak olduğunu duyurdu.
Geçen yıldan bu yana 19 eyalette bulunan yetişkin sığınmacıların 898'inde vakanın tespit edildiği bildirildi. Hastalığın gözaltı merkezlerinde çalışan 33 görevliye de bulaştığı belirtildi.
CDC, vakalardan 400'ünün Teksas eyaletinde, hastalığın iki gözaltı merkezlerinde yayılmasının ardından gerçekleştiğini kaydetti.
Erkek hastaların yüzde 15'inde kabakulak orşiti (testis enfeksiyonu) görüldüğü, yüzde 13'ününse hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
898 hastadan 758'inin kabakulağa gözaltı sırasında yakalandığı, hastalığın yalnızca yüzde 5'ine gözaltından önce bulaştığı belirtildi.
Hastalığın gözaltı merkezlerindeki hijyen eksikliğinden kaynaklandığını vurgulayan CDC, salgının bitmekten çok uzak olduğunu kaydetti.