ABD'nin F-35 mektubu hakkında açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın Hulusi Akar'a gönderdiği F-35 mektubuyla ilgili olarak bir açıklama yayınladı ve mektubun konuyla ilgili çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirdiğini iddia etti.

Milli Savunma Bakanlığı ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın Hulusi Akar'a gönderdiği F-35 mektubuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. MSB'den yapılan açıklamada şöyle denildi: "ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan tarafından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a bir mektup gönderilmiştir. İki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan söz konusu mektupta, mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik işbirliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklenti dile getirilmekte ve görüşmelere devam edilmesinin önemi ifade edilmektedir." ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın, Türkiye’nin F-35 programına katılımına ilişkin 31 Temmuz itibariyle atılacak bir dizi adımı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a mektupla ilettiği bildirilmişti. İLGİLİ HABER ABD 2 ay süre verdi: S-400 alırsanız F-35 programı iptal edilecek