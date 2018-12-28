ABD'nin eski Suriye elçisi: Trump yardım etsin, Kürtler Esad ile anlaşsın

ABD'nin son Suriye büyükelçisi Robert Ford, 'Suriye-Türkiye sınırına hükümet güçlerinin dönmesi herkesin çıkarına. ABD, Suriyeli Kürtler ile Şam yönetimi arasında anlaşma sağlanması için Rusya'ya yardım etmeli' ifadelerini kullandı.

ABD’nin son Suriye büyükelçisi olan ve iç savaşın çıktığı 2011 yılında Hama’daki muhalif gösterilere katılınca Şam yönetiminin tepkisini çeken Robert Ford, çekilme kararı sonrasında Trump yönetimine ‘tavsiyeler’de bulundu.

Ford, Washington Post gazetesinde yayımlanan makalesinde, Suriyeli Kürtler ile Türkiye arasında gerilim patlak vermemesi için sınıra Suriye ordusunun konuşlanması gerektiğini savundu; Trump yönetiminin ‘Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile Şam yönetimi arasında bir anlaşma sağlanması için Rusya’ya yardım edebileceğini’ belirtti.

Ford makalesinde, “ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki uzun vadeli çıkarı Suriyeli Kürtlerin sahip olduğu, savunma halindeki bir otonom bölgede değil, istikrarda yatıyor. Türkiye de, Suriye hükümet güçlerinin bu bölgelere Rusya ve İran’ın istediği gibi geri dönmesini, bazı şartlar karşılığında kabul edebilir. Ankara Esad yönetiminden hoşlanmıyor ama sınırı boyunca uzanan otonom bir Kürt bölgesi ihtimalinden daha da hoşlanmıyor” dedi.

‘TRUMP RUSYA İLE İŞBİRLİĞİ YAPSIN’

Eski büyükelçi, Suriyeli Kürtlerin Şam yönetimi ile iletişim kanallarını hiçbir zaman tamamen kapatmadığını, onların da ‘Ankara’yı caydırmak için Suriye hükümet güçlerinin sınıra dönmesini tercih ettiğini’ belirterek, “Kıvrak bir Rus diplomasisi Suriye güçlerinin geçmişte ABD tarafından kontrol edilen bölgelere düzenli, belki aşamalı bir şekilde dönmesi için yapılacak bir anlaşmayı sağlayabilmeli” dedi.

Ford ardından, ABD’ye böyle bir anlaşmaya yardımcı olmasını önerdi. Eski büyükelçi, “Trump yönetimi, Suriye askerlerinin ülkenin doğusuna Türkiye’nin güvenlik endişelerini giderecek ve IŞİD’e hiçbir yeni alan bırakmayacak şekilde dönmesi amacıyla SDG ile Şam arasında bir anlaşmanın yapılmasını kolaylaştırmak için Rusya’yla işbirliği yapmalı” ifadelerini kullandı.