ABD’nin eski koalisyon özel temsilcisi McGurk: Türkiye güvenilmez partner

ABD’nin eski IŞİD’le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Türkiye’nin Suriye konusunda güvenilir partner olmadığını belirtti.

ABD’nin eski IŞİD’le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk, Washington Post'a yazdığı makalede "Türkiye Suriye konusunda güvenilir partner değil" dedi.

Türkiye'nin Suriye'de, aralarında "aşırılık yanlılarının da bulunduğu muhalif gruplarına destek verdiğini" yazan McGurk, bu grupların çok küçük olduğunu, bu yüzden ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) alternatif olamayacağını ifade etti.

Sputnik'in aktardığına göre ayrıca Türkiye'nin ABD'nin büyük desteği olmadan Suriye'de tek başına hareket etme yeteneğinde olmadığını belirten McGurk, halihazırda Türkiye'nin desteklediği silahlı muhaliflerin, şu anda SDG'nin bulunduğu Suriye'nin kuzeydoğusuna yerleştirilmesiyle ilgili görüşmelerin yürütüldüğünü ileri sürdü.

McGurk, "bu tür adımların kaosa yol açacağını, aşırılığın yayılması için uygun ortamı oluşturacağını, binlerce Kürt'ü evinden edeceğini ve Suriyeli hıristiyanların hayatını riske atacağını" yazdı.

McGurk, ABD'nin Suriye'den çekilme kararının ardından istifa etmişti.