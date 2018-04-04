ABD'nin ek gümrük vergisi getireceği Çin ürünleri açıklandı

ABD Ticaret Temsilciliği'nin yayımladığı listeye göre, Çin'den ithal edilen yaklaşık bin 300 ürüne yüzde 25 ek gümrük tarifesi getirilmesi planlanıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planladığı Çin ürünlerinin listesi yayımlandı.

Çin'in savunma, havacılık ve imalat sektörlerini hedef alan listede, ticari değeri yaklaşık 50 milyar dolar olan bin 300'e yakın ürün çeşidi bulunduğu belirtiliyor.

Listede, nükleer reaktörler, toryum ve uranyum bileşikleri, demir, çelik, alüminyum ve bunları içeren alaşım metaller, gaz türbini, fırın, hava ve gaz sıvılaştırıcı makineler, laktik maya, bazı ilaç ve aşılar gibi birçok farklı ürün çeşidi yer alıyor.

USTR'nin kamuoyundan yorum istemek amacıyla hazırladığı belgede, "Listedeki ürünlerin değeri, 2018 yılı için öngörülen ticari değerler çerçevesinde yaklaşık 50 milyar dolardır. Bu tutar, ABD ekonomisine verilen zararı ve Çin'in zararlı davranışlarını, politikalarını ve uygulamalarını bertaraf etmek açısından uygundur" ifadeleri kullanıldı.

Listeye 60 gün içinde son şeklinin verilmesi bekleniyor.

Çin'in bu listeye vereceği yanıt merak konusu.