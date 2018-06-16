ABD'nin ek gümrük vergilerine tepki büyüyor

Avrupa Birliği, Kanada ve Çin'in, ABD'nin ek gümrük vergilerine yönelik tepkisi büyüyor.

Avrupa Birliği, Kanada ve Çin'in, ABD'nin gümrük vergilerine yönelik tepkileri büyüyor. Kanada, Çin ve AB tarafından karşı hamleler hayata geçirilirken, uluslararası kamuoyunu belirleme konusunda bu güçlerin Trump antipatisi sayesinde ABD'den daha başarılı olduğu görülüyor.

Reuters'da yer alan habere göre, Kanada'da ve ABD'de yapılan bir anket, çoğunluğun şimdilik Trudeau'nun tarafını tuttuğunu, Trump'ın politikalarının karşısında olduğunu ortaya koydu. Kanada'da ise anket katılımcılarının yüzde 70'inin ABD mallarını almayı tercih etmeyeceği belirlendi.

Gerilimlere rağmen, Kanadalıların yüzde 85'inin ve ABD'lilerin yüzde 72'sinin NAFTA'ya katılmayı desteklediklerini ve her iki ülkedeki katılımcıların yüzde 44'ünün anlaşmanın yeniden müzakere edilmesinin ülkesi için iyi olacağını söylediği belirtildi.

ÇİN'DEN KARŞI HAMLE

Beyaz Saray, yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanacak 50 milyar dolar değerinde Çin menşeli ürünün nihai listesinin 15 Haziran'da, Çin'e yönelik yatırım kısıtlamaları ve ihracat kontrollerinin ise 30 Haziran'da açıklanacağını duyurmuştu. Trump yönetiminin bu hamlesine Çin'den yanıt gecikmedi.

Çin'in 6 Temmuz tarihi itibariyle, ithalatında 34 milyar dolarlık hacme sahip ABD mallarına ek gümrük vergisi uygulayacağı belirtildi.

Gümrük vergisi uygulanacak ABD ürünleri arasında, sığır eti, domuz eti, kümes hayvanları, balık ve deniz ürünleri, süt ürünleri, sebzeler, mantarlar, meyveler, fındık, sorgum, diğer tahıllar, soya fasulyesi, viski, portakal meyve suyu, tütün ve geleneksel, hibrit ve elektrikli yolcu araçları olduğu aktarıldı.

ABD'ye bir karşı hamle de AB'den geldi

AB'nin, ABD'nin ek gümrük vergilerine karşı devreye soktuğu misilleme önlemlerinde ise, ABD'den ithal edilen ürünlere 2,8 milyar Avroluk ek vergi olacağı belirtildi.

ABD'den ithal edilen yer fıstığı ezmesi, blucin, viski, motosiklet ve diğer ürünlere ek gümrük vergisi uygulanacağı ifade edildi.

Yeni gümrük tarifesinin 1 Temmuz'da yürürlüğe gireceği, komisyonun ABD mallarına ek cezai gümrük vergisi uygulanmasını öngören ikinci bir listeyi daha hazırladığı aktarıldı.

2021 yılında yürürlüğe girmesi planlanan ek gümrük tarifesinin hacminin 6 milyar 400 milyon doları bulması planlanıyor.