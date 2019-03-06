ABD'nin dış ticaret açığı son 10 yılın zirvesinde

ABD Ticaret Bakanlığı 2018 yılında ülkenin 621 milyar dolar dış ticaret açığı verdiğini açıkladı. Bu rakam 2008'den beri ABD'nin verdiği en yüksek dış ticaret açığı.

ABD Ticaret Bakanlığı, ülkenin 2018 yılında 621 milyar dolar dış ticaret açığı verdiğini açıkladı. Bu, küresel mali krizin patlak verdiği 2008'den bu yana ABD'nin verdiği en yüksek dış ticaret açığı oldu. Kriz o dönem ABD'yi resesyona itmişti.

ABD'nin dış ticaret açığı 2017'de 552,3 milyar dolardı. 2018'de açık yüzde 12,5 arttı.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, ABD'nin 2018'de son 10 yılın en yüksek dış ticaret açığını vermesinin en önemli nedeni, üç önemli pazarı Meksika, Avrupa Birliği ve Çin karşısında rekor düzeyde açık vermesi.

Öyle ki, ABD'nin toplam ihracatı 2017'ye göre 148 milyar 900 milyon artsa da, ithalatındaki artış 217 milyar 700 milyon dolar oldu.

Ekonomide büyüme, düşük işsizlik rakamları ve tüketicilerin yabancı ürünlere olan ilgisi, ithalatı yüzde 7,5 oranında artırarak 3 trilyon 100 milyar dolar olan rekor seviyeye yükseltti.

Toplam ihracat ise 2 trilyon 500 milyar dolar düzeyinde kaldı.

TRUMP'A GÖRE ABD 'KAZIKLANIYOR'

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin dış ticaret açığını kapatmayı ve bütçe açığını azaltmayı öncelikli politikaları arasında sayıyordu.

Trump, ABD'nin diğer ülkelerce "kazıklandığını" savunuyor ve ABD ürünlerine yönelik gümrük vergilerinin azaltılmasını istiyor.

ABD özellikle Çin'i "adil olmayan" ticari politikalar izlemekle suçluyor.

İki ülke zaman zaman birbirlerinden aldıkları mallara yönelik gümrük vergilerini artırıyor.