ABD'nin çöp sahalarında tonlarca çöp birikti

Geçen yıl Çin'in geri dönüşüm amacıyla yaptığı çöp ithalini durdurmasıyla birlikte ABD'de tonlarca çöpün biriktiği belirtiliyor.

Çin'in çevresel nedenlerden dolayı çöp alımını durdurma kararının ardından ABD'de çöp sahalarında ve işleme fabrikalarında yüzlerce ton çöp biriktiği ifade edildi.

Pekin yönetimi, 2017 yılında aldığı kararla 24 çeşit çöpün ithalatını yasaklamıştı. Daha önce geri dönüşüm kutularından alınan çöpler Çin fabrikalarına aktarılıyor ve burada hammaddeye dönüştülüyordu. Science Advances'in yayımladığı bir araştırmaya göre Çin, 1992'den bu yana dünya plastiklerinin yüzde 72'sini geri dönüşüme soktu.

Çin, neredeyse tüm kağıt ve plastik çöplerin ithalatını durdururken, karton ve metal çöplerde bulunan atıklara da sınır koymuştu.

Önceden Çin'e aktarılan çöpler şimdi Maryland eyaletinde bulunan Elkridge'deki işleme fabrikasına götürülüyor. Bölgede geri dönüşüme ton başına 75 dolar, elektrik için yakılan çöplereyse ton başına 46 dolar ödeniyor.

Ülkede geri dönüşüm mekanizmasının oldukça küçük ölçekli olduğu belirtiliyor.

Çin ile yaşanan ticaret savaşının da durumu daha karmaşık hale getirdiği aktarılıyor.